„Am primit aviz pozitiv. Ma bucur pentru acest lucru. Pentru mine e a patra audiere, ce am spus la prima audiere m-am tinut de cuvant, ca vorbim de ajutorul pentru Complexul Energetic Oltenia, ca vorbim de reactoarele de la Cernavoda, toate sunt in stadiul in care se pot apuca de investitii pe viitor”, a declarat Virgil Popescu miercuri la Parlament. Membri ai Cabinetului Citu sunt audiati in comisiile de specialitate ale Parlamentului, iar plenul reunit va fi de la ora 15.00 pentru a da votul de investitura.