Romania nu are contracte directe cu Gazprom, nici companiile private si nici Romgaz nu au, si nu cred in posibilitatea schimbarii in Romania a contractelor pentru gaze naturale in ruble, a declarat, joi seara, ministrul Energiei, Virgil Popescu, potrivit Agerpres.

Este nebunie totala la toate stațiile de carburant din Romania! Cozi uriașe au aparut, dupa ce prețurile au explodat la benzinariile MOL. Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat ca a discutat cu

Romania va intra pe harta marilor producatori de componente pentru baterii dupa ce a semnat un memorandum cu o companie care va construi o rafinarie de litiu, a anuntat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu, la un briefing de presa la Guvern.

Romania este al doilea mare producator de gaze naturale din Europa și nu vom avea probleme de aprovizionare. Anunțul in acest sens l-a facut ministrul Energiei, Virgil Popescu. Ministrul a facut acest anunț la Palatul Victoria in dimineața zilei de luni, 7 martie 2022.

Circa 1000 de persoane au participat, sambata, in centrul municipiului Craiova, la un protest organizat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) impotriva facturilor mari la energie in cadrul caruia deputatul George Simion a solicitat demiterea ministrului Energiei, Virgil Popescu.

- Copreședintele AUR, George Simion, spune ca nu va respecta noul regulament al Camerei Deputatilor, care ar putea interzice transmisiile in direct sau inregistrarea sedintelor de plen, de Birou permanent sau de comisii. PNL, PSD și UDMR au propus modificarea regulamentului dupa ce Simion l-a agresat…

Transmiterea ședințelor Camerei Deputaților va fi permisa doar cu acordul scris, iar violența fizica și verbala de orice fel la adresa parlamentarilor vor fi sancționate. Acestea sunt principalele modificari propuse pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaților de coaliția PNL-PSD-UDMR, dupa

„Explozia facturilor la energie este cauzata de masurile gresite luate de PSD si PNL, prin reprezentantii lor in Parlament, ANRE si Ministerul Energiei. Ar trebui demisi de la cap la coada, in frunte cu ministrul Energiei, Virgil Popescu.Statul trebuie sa isi asume fara ezitare situatia in care se gasesc