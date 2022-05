„Astazi am avut, la Bruxelles, o intalnire de lucru cu Kadri Simson, comisarul european pentru energie. Am discutat despre situatia securitatii energetice la nivelul UE, diversificarea surselor si a rutelor de aprovizionare, despre investitiile planificate de Romania in sector, inclusiv din perspectiva valorificarii potentialului rezervelor offshore din Marea Neagra”, a scris Virgil Popescu, luni pe Facebook. El a adaugat ca „in contextul discutiilor actuale legate de reducerea dependentei energetice de Rusia, am discutat despre modalitatile concrete de coordonare a actiunilor viitoare la nivel…