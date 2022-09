Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea consumului energetic cu 15% la nivelul țarilor membre UE nu mai e o rugaminte, ci o obligației. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat care sunt primele masuri care se iau in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca in momentul de fata Romania are un stoc de gaze naturale de peste 75,6 la suta si a preconizat ca in luna noiembrie acesta va depasi 80 la suta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma, intrebat daca s-a pus problema exploatarii gazelor de sist in contextul crizei energetice cu care se confrunta Europa, ca nu s-a discutat despre acest subiect. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța ca Romania are deja un exces de gaze depozitate, fața de media ceruta de UE, adica de 80% din capacitate. Popescu susține ca nu vor exista probleme cu gazul in acest an, insa același Popescu promitea și ca prețurile la gaze și energie vor scadea odata cu…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, da asigurari ca țara noastra nu e nevoita sa faca economie la energie, la fel cum unele țari din blocul european se vad obligate sa o faca. Oficialul roman a explicat faptul ca țara noastra are rezerve suficiente in acest sens. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a declarat marți la Digi24 ca Romania importa motorina din Rusia, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a continuat intalnirile din SUA, cu reprezentanți ai Departamentului de Stat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit despre scenariul din Ungaria, unde exista o penurie de combustibil dupa reducerea prețurilor la combustibil. Prețul la combustibil in Romania o sa fie compensat cu 50 de bani, insa cei de la pompe nu sunt obligați sa respecte ordonanța Guvernului.…