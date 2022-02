Stiri pe aceeasi tema

- Masurile din domeniul energiei discutate in Guvern sunt pe termen lung si sunt conforme Directivei europene adoptate la finalul anului, a declarat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu, inainte de sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Copreședintele AUR, George Simion, spune ca nu va respecta noul regulament al Camerei Deputatilor, care ar putea interzice transmisiile in direct sau inregistrarea sedintelor de plen, de Birou permanent sau de comisii. PNL, PSD și UDMR au propus modificarea regulamentului dupa ce Simion l-a agresat…

- Administratia Fondului de Mediu a publicat calendarul programelor de finantare lansate de AFM pentru anul 2022 si prin care anunta o noua sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice, respectiv prima sesiune din anul 2022. Conform calendarului AFM, in anul 2022 programul Rabla pentru electrocasnice…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, REINFECTAT cu COVID-19: „De dimineața nu m-am simțit foarte bine, așa ca am decis sa fac un test rapid” Virgil Popescu, ministrul Energiei, REINFECTAT cu COVID-19: „De dimineața nu m-am simțit foarte bine, așa ca am decis sa fac un test rapid” In cursul zilei de miercuri,…

- Legea offshore, care blocheaza demararea unor importante proiecte energetice in Marea Neagra, urmeaza sa fie revizuita in prima jumatate a acestui an, dupa mai multe amanari, a declarat vineri, pentru Reuters, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Aceasta lege referitoare la taxarea proiectelor…

- Lista cu solicitantii aprobati in etapa a III-a a programului "Rabla pentru Electrocasnice" a fost deja publicata e site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM). Au fost aprobate 20.700 vouchere,...

- ”De la 1 ianuarie, 5,5 milioane de romani vor avea o explozie a pretului la energie electrica din cauza incompetentei ministerului Energiei si a ANRE. In conditiile in care pretul la energie este plafonat si compensat pana la data de 31 martie 2022, asta inseamna ca romanii nu vor resimti imediat…

- Lista cu solicitantii aprobati in a doua etapa a programului "Rabla pentru Electrocasnice" a fost publicata pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), informeaza institutia, intr-un comunicat transmis, vineri, AGERPRES. Potrivit sursei citate, in aceasta etapa, au fost aprobate 33.877…