Stiri pe aceeasi tema

Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 23 la București...

La Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie " Dr. Victor Babeș " Timișoara, erau internați duminica șapte pacienți cu coronavirus...

Sa vina primavara cu fapte bune este un targ dedicat strangerii de fonduri pentru medicamente necesare copiilor cu afecțiuni hemato-oncologice...

Calm, acțiune cu responsabilitate, apa și sapun. Acestea sunt cuvintele de ordine atunci cand vine vorba de lupta cu coronavirusul. Isteria nu duce la nimic bun și nici nu este justificata – a spus-o chiar doctorul Virgul Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș" din Timișoara, care a…

Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, ieri, ca exista doua cazuri noi de infecție cu coronavirus, fiind vorba despre o femeie in varsta de 38 de ani, din Timișoara, și de un barbat de 45 de ani, ...

Oamenii care au fost in regiunile carantinate din Italia trebuie sa stea acasa, izolați, rugand pe cineva apropiat sa-i ajute cu aprovizionarea.

Vremea va fi frumoasa, luni, in zona Banatului. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge chiar si la 15 grade, la Timisoara.

- Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 630 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese, relateaza AFP. In buletinul sau zilnic, comisia de sanatate din provincia chineza a raportat, de asemenea, 2.447 de noi…