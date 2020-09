Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Musta, medic-sef al Sectiei de Boli Infectioase a Spitalului „Victor Babes" din Timisoara, a declarat ca odata cu inceperea anului scolar numarul cazurilor de infectare ar putea spori.

- Seful Sectiei de Boli Infectioase a Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, dr. Virgil Musta, avertizeaza ca, daca nu vor fi respectate masurile de preventie, exista risc de infectare cu noul coronavirus la alegerile locale din 27 septembrie, subliind ca incaperile

- Șeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, avertizeaza romanii cu privire la o noua explozie a numarului de imbolnaviri cu COVID-19. Medicul susține ca cel mai bun remediu pentru a evita raspandirea virusului este respectarea celor trei reguli de aur.…

- Dr. Virgil Musta, medic primar de boli infectioase, seful Sectiei de Boli infectioase de la Spitalul ”Victor Babes” din Timisoara, a lansat un avertisment in fata situatiei alarmante a bolnavilor de COVID-19 aflati la Terapie Intensiva.

- Virgil Musta, seful Clinicii de Boli Infectioase 2 din cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara, spune ca este important ca pacientul testat pozitiv pentru coronavirus sa se interneze rapid, pentru ca tratamentul este eficient doar in anumite ferestre de…

- Seful sectiei Boli Infectioase II de la Spitalul ”Victor Babes” din Timisoara, Virgil Musta, a facut o serie de aprecieri dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate 1.454 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, un nou record pentru Romania.

- Nu e nicio surpriza, PSD e vinovat și de faptul ca Guvernul Orban inca nu are soluții pentru deschiderea școlilor din aceasta toamna. Guvernul are in analiza trei - patru scenarii pentru deschiderea scolilor si va lua o decizie in urma unei analize care va tine cont de mai multe elemente, dar totul…

- Dr. Virgil Musta a spus ca, in cateva zile, Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara va ramane fara locuri si va trebui inchis din nou, astfel incat cei care au nevoie de tratamente pentru alte boli decat infectia cu coronavirus nu vor mai avea acces aici. „In ultimele zile am avut 15-16…