Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 ia amploare in Marea Britanie, iar contagierile zilnice ar putea ajunge la 50.000 si numarul deceselor la peste 200 intr-o singura zi la jumatatea lunii octombrie, daca nu sunt luat masuri pentru a frana raspandirea coronavirusului, a declarat luni consultantul guvernului pe…

- Aflat la Oxfordshire, Johnson a spus ca a fost "inevitabil" ca Marea Britanie sa nu ajunga la un numar ridicat de cazuri. "Nu vreau sa ajungem la masuri mai mare de restrictie. Dar clar, cand vezi ce se intampla, te intrebi daca nu ar trebui instituite alte masuri", a spus el. Citeste…

- "Eu cred ca OMS a vrut sa traga un semn de alarma referitor la faptul ca e in creșterea numarului de cazuri in toata Europa, in Franța sunt 10.000 de cazuri pe zi. Nici noi nu stam bine, numarul de cazuri este de peste 1.300. Suntem intr-un platou cu un numar mare de cazuri, cazurile atrag si un…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, vine cu previziuni infricoșatoare despre urmatoarea perioada. Medicul anunța o evoluție a pandemiei la noi in țara, ca urmare a creșterii numarului de cazuri in Europa. De asemenea, medicul le da o speranța romanilor cu privire la perioada in care cazurile…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției Boli Infecțioase II de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a comentat subiectul testelor fals-pozitive, care a inflamat destul de mult populatia in ultima perioada. El explica ca astfel de rezultate fals-pozitive, cum s-a intamplat in cazul jucatorilor de la…

- Pandemia de coronavirus a atins un nou prag sumbru la sfarșitul saptamanii trecute - peste 600.000 de oameni au murit la nivel global din cauza infecției cu COVID-19, conform datelor worldometers.info.

- Ziarul Unirea Ludovic Orban, despre valul recent de infectari cu Covid-19: ,,Pregatim noi masuri, nu vrem noi restricții” Luni, premierul Ludovic Orban a declarat, intrebat daca ia in calcul revenirea la starea de urgența, ca Executivul pregatește noi masuri, precizand ca nu dorește noi restricții.…