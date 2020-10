Virgil Ianțu s-a infectat cu noul coronavirus Momente delicate pentru Virgil Ianțu, actor, cantareț și prezentator de televiziune. Deși a fost extrem de atent cu protecția și cu normele de igiena, a fost depistat pozitiv la testul COVID-19. Din fericire vedeta a facut o forma ușoara a bolii, se simte bine și spune ca va trece cu... The post Virgil Ianțu s-a infectat cu noul coronavirus appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta poza e facuta astazi si poate va surprinde. Da, desi am fost extrem de atent cu protectia si cu normele de igiena, am contactat Covid. Din fericire am o forma usoara si voi trece peste asta cu bine. Vreau sa le multumesc celor de la Spitalul Monza si acestei echipe de la Spitalul Mobil Chitila…

- Momente delicate pentru Virgil Ianțu, actor, cantareț și prezentator de televiziune. Deși a fost extrem de atent cu protecția și cu normele de igiena, a fost depistat pozitiv la testul COVID-19. Din fericire vedeta a facut o forma ușoara a bolii, se simte bine și spune ca va trece cu... The post De…

- Cunoscutul prezentator TV Virgil Ianțu, 49 de ani, a fost confirmat cu coronavirus, a anunțat vineri seara Televiziunea Romana. Potrivit sursei citate, Virgil a facut o forma ușoara a bolii, se simte bine și spune ca va trece cu bine peste aceasta incercare. ”Momente delicate pentru Virgil Ianțu, prezentatorul…

- In a 182-a zi dupa ce s-a infectat de Covid-19, britanicul Charlie Russell inca nu are putere sa faca multe din lucrurile pe care le facea inainte. Nu mai mace jogging, nu se mai plimba, nu mai iese in oras si nici macar nu merge la serviciu, pentru ca nu are putere sa faca nimic din toate acestea.…

- Nici vedetele autohtone nu au fost ocolite de COVID-19. Mai nou, despre cunoscutul realizator TV Marin Barbu, Nea Marin – cum il știu telespectatorii emisiunilor difuzate la Antena1 – s-a aflat ca a fost confirmat cu noul coronavirus Jovial, ca de obicei, Nea Marin a explicat cum a ajuns sa faca un…

- Un polițist de frontiera din Jimbolia, județul Timiș, a murit la numai 43 de ani, dupa ce s-a infectat cu coronavirus. The post Un polițist de frontiera din Jimbolia a murit dupa ce s-a infectat cu coronavirus appeared first on Renasterea banateana .

- Artistul spune ca nu a avut și nu are niciun simptom, se simte foarte bine, dar pentru a-și relua activitațile de artist s-a gandit sa iși faca testul. In aceste momente, Mark Stam este in izolare acasa și urmeaza un tratament prescris de medici. Tanarul din Moldova a lansat…

- Momente dificile, pentru șeful Unitații de Primiri Urgențe din Spitalul Județean Buzau. Dr. Adrian Zoican a fost confirmat, astazi, cu SARS-COV-2, dupa ce a cerut sa fie testat de catre DSP Buzau. Confirmarea medicului șef de la UPU este inca o lovitura pentru sistemul de sanatate buzoian, dupa focarul…