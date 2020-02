Virgil Ianțu, mesaj după ce Daniela Crudu a fost bătută de iubit Virgil Ianțu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare dupa ce s-a aflat ca Daniela Crudu a fost batuta de iubitul ei. Acesta condamna violența și indeamna oamenii sa faca același lucru. „In ultima vreme asistam la un fenomen ingrozitor care ma ingrijoreaza teribil. Violuri, violența domestica și multe crime, culmea, in randul familiior “tradiționale” pe care le tot invocam drept model. Vina? Revin și subliniez faptul ca lipsa de educație este cea mai grea boala a zilelor noastre. Superficialitatea relațiilor dintre oameni, lipsa schimbului de emoții directe, contactul real intre tineri,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

