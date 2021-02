Rag ‘n’ Bone Man’s, despre cea mai tristă piesă de pe noul album

Ultimul album al artistului Rag ‘n’ Bone Man’, ‘Life by Misadventure’, conține o baladă numită ‘Talking to Myself’. Despre această piesă, muzicianul spune că este foarte „egoistă”, iar tonul cu care este cântată nu este ceva ce lumea are nevoie să audă acum,… [citeste mai departe]