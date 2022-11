Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu se pregatește sa se mute in casa noua. Dupa ce a anunțat ca și-a cumparat casa, in primavara acestui an, fosta soție a lui Gabi Badalau a angajat o echipa care sa-i faca interiorul și gradina așa cum a visat, iar le-a arattat fanilor ei imahini cu imobilul, inclusiv din interior.

- Claudia Patrașcanu, un nou scandal cu Gabi Badalau. Potrivit Portalului Instanței de Judecata, artista ar fi renunțat la o parte dintre solicitarile dintr-unul dintre procesele de divorț. Vedeta a explicat pe larg de la ce a pornit cearta, de aceasta data. Se pare ca fiul de milionar nu ar fi vrut sa…

- De trei ani, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se afla in proces de divorț, dar și in proces pentru custodia celor doi copii pe care ii au impreuna. Ieri, cei doi s-au vazut in sala de judecata, acolo unde Gabi Badalau a spus ca nu vrea sa divorțeze de Claudia Patrașcanu. In emisiunea „Xtra Night Show”,…

- Daca salariul Andreei Esca a ramas un mister nedesflușit, și al lui Dan Negru este pe cale sa devina de legenda. Mai ales cel care fostul ”rege al audiențelor” de la Antena 1 il primește dupa mutarea sa la Kanal D. Despre salariile vedetelor de televiziune care incaseaza sume cu patru zerouri in coada…

- Dan Negru este milionar din showbiz și afaceri iar copiii sai invața la o școala de cartier și nu una privata. A fost decizia sa și a soției sale ca Daria (12 ani) și Bogdan (10 ani) sa continue studiile la stat și ca nu e vorba de bani, ci despre cu totul altceva. ”Școala de stat pare ca-i da unui…

- Cunoscuta cantareața de muzica populara a povestit la „40 de intrebari cu Denise Rifai” cat de mult iși ingrijește podoaba capilara și cum iși respecta frumusețea la 67 de ani.Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai iubite cantarețe de muzica populara din Romania.Olteanca a trait o viața demna de…

- Emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, care era difuzata pana acum duminica, de la ora 22.00, va putea fi urmarita din acest weekend in fiecare sambata, de la 22:00, la Kanal D, imediat dupa show-ul „Tu urmezi!”, prezentat de Dan Negru. Ediția acestui weekend o aduce in fața publicului pe Maria…