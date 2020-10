Virgil Ianțu are Covid-19 Virgil Ianțu a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Potrivit TVR, Virgil Ianțu a facut o forma ușoara a bolii, se simte bine și spune ca va trece cu bine peste aceasta incercare. „A fost o experiența care m-a facut sa ii apreciez și mai mult pe cei care in fiecare zi se expun pentru a... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

