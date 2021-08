Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor liberali, Virgil Guran, susținator al lui Ludovic Orban la Congresul din septembrie, declara intr-un interviu la RFI ca exista temerea ca in cursa interna se implica și anumite organisme care nu au ce cauta in aceasta competiție politica. El a comentat astfel declarația facuta de…

- Liderul senatorilor liberali, Virgil Guran, susținator al lui Ludovic Orban la Congresul din septembrie, declara ca exista temerea ca in cursa interna se implica și anumite organisme care nu au ce cauta in aceasta competiție politica. Liderul senatorilor liberali, președinte al PNL Dambovița,…

- Liderul senatorilor liberali, Virgil Guran, susținator al lui Ludovic Orban la Congresul din septembrie, declara ca in partid exista temerea ca in cursa interna se implica și anumite organisme care nu au ce cauta in aceasta competiție politica. Liderul senatorilor liberali, președinte al PNL Dambovița,…

- ​Lupta pentru șefia PNL se ascute. Liderul senatorilor liberali, Virgil Guran, susținator al lui Ludovic Orban la Congresul din septembrie, susține ca exista temerea ca în cursa interna se implica și "anumite organisme care nu au ce cauta în aceasta competiție politica". El comenteaza…

- Personalul din serviciile de ambulanta lupta zilnic pentru salvarea vietii, a afirmat presedintele PNL, Ludovic Orban, miercuri, de Ziua Nationala a Ambulantei din Romania. "Ii sarbatorim astazi pe toti cei care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor de Ambulanta, oameni dedicati,…

- Ludovic Orban a obținut victorii in Argeș și Dambovița. Susținatorii sai au caștigat alegerile pentru șefia filialelor PNL. Totodata, actualul președinte al Partidului Național Liberal a primit 400 de voturi de incredere. In Argeș, Adrian Miuțescu a caștigat alegerile pentru șefia PNL impotriva lui…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a participat miercuri la conferinta de alegeri a Organizatiei PNL Brasov, unde a declarat ca nu duce lupta pentru șefia partidului in scop personal, ci pentru principiile și valorile originare ale PNL, un "partid al neamului romanesc, un partid de oameni care iși iubesc…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca si-ar dori ca Florin Citu sa fie in echipa sa, insa a aratat ca decizia de candida la sefia partidului apartine fiecarui membru al PNL. El a fost intrebat cu privire la o posibila candidatura a premierului Florin Citu la sefia PNL. "Nu va dau raspunsul…