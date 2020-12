Stiri pe aceeasi tema

- Prezent luni seara la emisiunea Subiectiv, de la Antena3, fostul Premier Mihai Tudose a vorbit despre plecarea lui Ludovic Orban de la Palatul Victoriei: "Eu v-am spus de acum o saptamana ca toata lumea știe ca Ludovic Orban n-o sa mai fie prim-ministru. Și ca Ludovic Orban este singurul care n-a aflat"

- Virgil Guran, consilierul premierului, a oferit la Antena 3 o prima reacție dupa ce PSD l-a chemat pe Ludovic Orban in fața Parlamentului sa prezinte un raport referitor la proiectul de buget pe anul viitor: „Romanii sa afle care sunt intențiile concrete cu privire la TVA”.Victor Ponta: M-a…

- Jurnalistul este de parere ca președintele Klaus Iohannis va impune romanilor sa iși petreaca sarbatorile de iarna acasa, mai ales in contextul ca acestea sunt dupa alegerile parlamentare de pe 6 decembrie. "Avand in vedere ca este dupa 6 decembrie si el o sa castige majoritatea, nu trebuie…

- ”Batalia pentru Romania a inceput in 2019, cu alegerile pentru Parlamentul european și cu referendumul inițiat de președintele Romaniei. Atat referendumul cat și alegerile au reprezentat o victorie a președintelui Iohannis, a PNL și a parții din societate care iși dorește o democrație, o justiție independenta,…

- "Va dau o veste proasta. Din pacate, hotararea de astazi este una nula de drept motiv pentru care prim-ministrul a dispus demiterea lui Cojeanu Gheorghe, prefect al Municipiului Bucuresti, deoarece acesta, desi a fost avizat in plenul Comitetului ca anumite hotarari pe care le pune pe ordinea de…

- Virgil Guran, consilierul primului ministru, Ludovic Orban, a declarat marți la Antena 3 ca nu se ia in calcul inchiderea Capitalei in acest moment, deși rata infecției cu noul coronavirus este in creștere.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare”Incercam…

- Guvernul sesizeaza Curtea Constituționala pe majorarea pensiilor. Guvernul Orban va sesiza Curtea Constituționala pe tema majorarii pensiilor cu 40 de procente. Executivul contesta astfel creșterile de pensii decise de Parlament și spune ca, daca aceste masuri vor fi adoptate, Romania va intra intr-o…

- Consilierul lui Ludovic Orban, Virgil Guran, a anunțat, duminica, ca saptamana viitoare Romania va primi 200.000 de doze de Remdesivir.Invitat la Antena 3, Virgil Guran a dezvaluit ca „o sa vina. Avem inca pe stoc, dar puțin. Dupa cate știu, 200.000 de astfel de pastile vor veni in Romania,…