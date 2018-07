Stiri pe aceeasi tema

- Dupa esecul rusinos, in special al presedintelui PNL, dupa picarea motiunii de cenzura, Traian Basescu face misto de Ludovic Orban: “Sica Mandolina la “un pas” sa devina prim-ministru ! Dupa sapte zile in care de trei ori pe zi ne explica pe toate televiziunile faptul ca are negocieri sofisticate cu…

- Negocierile PNL cu celelalte partide pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului vor continua si la inceputul saptamanii viitoare, a declarat sambata liderul liberalilor, Ludovic Orban. ''Negocierile continua in cursul saptamanii viitoare, pana in ziua votului. (...) Nu am purtat…

- "Am purtat discutii legate de pregatire motiunii de cenzura, despre stadiul negocierilor si despre posibilitatea organizarii unor ample actiuni de protest in sustinerea motiunii de cenzura", a anuntat Ludovic Orban la finalul BEX, potrivit News.ro. Intrebat cand vor avea loc si unde, acesta…

- PNL anunța ”ample acțiuni de protest”, pentru susținerea moțiunii de cenzura. Anunțul a fost facut de președintele PNL, Ludovic Orban, care a precizat ca aceste proteste vor avea loc in toata țara, dar inca nu s-a stabilit nici data și nici locul unde se vor desfașura. El a reafirmat ca PNL va depune…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a anuntat ca va cere sprijinul fiecarui parlamentar, inclusiv a celor din Partidul Social Democrat (PSD), pentru sustinerea unei motiuni de cenzura."Noi solicitam sustinerea motiunii de cenzura a PNL de catre orice partid politic,…

- Vicepremierul Paul Stanescu, presedinte al PSD Olt, a declarat vineri, la Ramnicu Valcea, ca prim-ministrul Viorica Dancila are "toata sustinerea" atat a partidului, cat si a guvernului pentru a ramane in functie pana la alegerile din 2020. "Doamna prim-ministru Viorica Dancila are toata sustinerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, luni seara, ca este imperioasa demisia premierului Vorica Dancila. "Este din ce in ce mai vizibiul ca Dragnea si ai lui nu au nicio solutie pentru o guvernare buna si eficienta", a aratat presedintele."Este imperioasa demisia doamnei Dancila pentru a face…

- Jurnaliștii GSP continua seria dezvaluirilor culiselor alegerilor de la FRF. Orele de inregistrare aflate in posesia ziarului sunt dovada ca Lupescu a luat plasa, scrie tolo.ro. Omul de la UEFA discutase de doua luni cu președintele Camerei Deputaților. 14oameni din conducerea…