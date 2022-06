Stiri pe aceeasi tema

- FMI susține impozitarea progresiva și recomanda o reforma fiscala in Romania. Cum va funcționa și ce venituri vor fi afectate Impozitarea progresiva ar ajuta statul sa echilibreze bugetul, adica va duce la creșterea veniturilor, spun reprezentanții Fondului Monetar Internațional, care vineri iși incheie vizita…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 1 iunie, ca țara noastra trebuie sa ajunga la impozitarea progresiva, „cum este peste tot in lume”, insa nu a putut oferi un termen concret.„Stiti foarte bine ca avem cea mai mare evaziune din UE. Cred ca acesta este primul pas de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Romania va ajunge la impozitare progresiva, cum este peste tot in lume, insa o astfel de masura nu se va implementa in cursul acestui an. Intrebat, miercuri, la Parlament, daca mentine ideea impozitarii progresive, presedintele PSD a raspuns: ”Categoric”.…

- Radu Szekely, consilier al ministrului Educației, a intreprins luni, 23 mai, o vizita de lucru in Baia Mare. Agenda sa de lucru a cuprins monitorizarea implementarii proiectului-pilot „Saptamana Competențelor”, la Școala Gimnaziala „Dimitrie Cantemir” Baia Mare. ”Cu aceasta ocazie, alaturi de reprezentanți…

- Presedintele Senatului Romaniei, Florin Citu, s-a intalnit, luni, cu presedintele Consiliului Federal al Germaniei (Bundesrat), Bodo Ramelow. Discutiile au vizat legaturile dintre cele doua tari, investitiile germane in Romania, dar si razboiul din Ucraina.

- Președintele Senatului, liberalul Florin Cițu, a declarat miercuri, 18 mai, ca nu a fost nicio discutie in interiorul PNL cu privire la posibilitatea introducerii impozitarii progresive, dorita de PSD. „PNL a venit cu doua linii rosii in aceasta coalitie, una cota unica si a doua sa avem investitii…

- „PNL a venit cu doua linii rosii in aceasta coalitie, una cota unica si a doua sa avem investitii la 7% din PIB. La cea cu investitii la 7% din PIB inca se mai lucreaza, inca nu suntem acolo. In PNL nu s-a discutat despre impozitarea progresiva. Cred ca orice membru al PNL va va spune ca nu s-a discutat…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, si-a exprimat dezacordul, luni, fata de declaratiile presedintelui PSD, Marcel Ciolacu, privind impozitarea progresiva, mentionand ca nu trebuie pusa o "povara suplimentara" pe cei care fac performanta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…