Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Calina, om de afaceri proprietar al grupului De Silva, unul dintre cei mai mari distribuitori de bauturi alcoolice din Romania, iși extinde portofoliul de ospitalitate cu deschiderea unui nou hotel de lux pe litoralul Marii Negre. Proiectul, realizat in parteneriat cu IHG Hotels & Resorts,…

- Ce se va intampla in Republica Moldova in viitorul apropiat, care va fi rezultatul alegerilor prezidențiale de anul acesta și, in perspectiva, cum va arata anul electoral 2025, sunt cateva dintre subiectele aboradate de analistul, sociologul și profesorul Dan Dungaciu, invitatul emisiunii „ Puterea…

- Omul de afaceri George Copos și-a montat panouri solare pe hotelul Crowne Plaza din nordul Capitalei și pe cladirea ANA Hotels, devenind astfel producator de energie electrica. Renovatio Solar, companie din ecosistemul Renovatio, a finalizat instalarea a 650 de panouri fotovoltaice pe cladirile ANA…

- Proiectul SMR de la Doicești, destinat sa aduca primele mini-reactoare nucleare Nuscale din lume in Romania, a fost suspendat de Ministerul Energiei. Ministerul a refuzat sa aprobe un imprumut de 250 de milioane de euro solicitat de RoPower Nuclear SA. Proiectul SMR de la Doicești, care ar fi putut…

- Un gigant in industria auto va incepe construcția celui de-al doilea centru din Romania, a anunțat compania, specificand ca acesta va include și un showroom extins pe o suprafața de peste 600 de metri patrați. Porsche deruleaza o investiție semnificativa in Cluj, unde va ridica al doilea centru al marcii…

- Curtea de Apel anuleaza definitiv avizul pentru proiectul aurifer Rovina, al doilea ca marime din Europa. Curtea de Apel Cluj a anulat definitiv avizul de mediu pentru proiectul aurifer Rovina, al doilea ca marime din Europa, o victorie importanta pentru locuitori, organizațiile de mediu și pentru Romania…

- Rares Bogdan, care a participat, duminica, la lansarea candidatului PNL in comuna Ianca, judetul Braila. Rareș Bogdan, in calitate de prim-vicepreședinte al PNL , a starnit surprins prin unele declarații facute la Braila, in care a abordat mai multe aspecte sensibile ale realitații politice și geopolitice…