- Fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care prim ministrul PNL Ludovic Orban și membri ai Guvernului liberal beau, fumeaza și nu poarta masca, intr-un birou din Guvern: „Sursele mele din Palatul Victoria imi transmit ca la Guvern se muncește de zor! Și…

- O fotografie din biroul premierului Ludovic Orban a ajuns pe internet, fiind distribuita pe Facebook. In imagine se observa cum o parte din membri guvernului se relaxeaza fara maștile de protecție, beau alcool și fumeaza. Fotografia ii surprinde pe Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, vicepremierul…

- Contre dure dupa ce Marcel Ciolacu și Victor Ponta nu au purtat masca luni in Parlament la dezbaterea cu Ludovic Orban. Premierul a afirmat ca cei doi lideri pot fi amendați. Intrebat luni la B1TV daca lideri politici precum Marcel Ciolacu si Victor Ponta pot fi amendati pentru ca nu respecta regulile…