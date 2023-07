Stiri pe aceeasi tema

- Piesea de a Fly Project, Toca Toca, a facut 15,1 miliarde, doar de la inceputul anului 2023, ajungand in topul statisticilor YouTube ca cel mai iubit video. Pentru ca oameni din toata lumea fac acest trend al dansului pe Toca Toca, din Asia, Africa și pana in Europa, Fly Project lanseaza un remix pack…

- Alina Bunghez In perioada 4-8 Iulie 2023, unsprezece elevi din Comarnic, inscriși la secția de șah de la Clubul Copiilor “Martha Bibescu” din oraș, au participat, la Ploiești, la “Festivalul Internațional de Șah in școala”, ediția I, alaturi de micișahiști din toata țara, dar și din Grecia, Israel,…

- Dupa succesul cu “Inima mea”, piesa promovata atat in Romania cat si in Mexic, Argentina, Ecuador, Spania, Chile cu varianta in spaniola si in Brazilia cu varianta in portugheza, Alessa lanseaza o noua piesa latino, energica si cu un titlu sugestiv. “Ma simt bine” este o piesa plina de culoare care…

- Impactul economic al Neptun Deep pentru Romania este de 42,4 miliarde de euro, din care 22 de miliarde de euro ar putea fi impactul bugetar, a declarat, vineri, Laurian Lungu, economist si co-fondator Consilium Policy Advisors Group, la un eveniment de specialitate."Noi am facut un studiu foarte…

- Google anunta extinderea platformei Flood Hub, prin care ar urma sa fie afisate informatii despre cand si unde vor avea loc inundatii in 80 de tari din Europa, Africa, Asia-Pacific si America de Sud si Centrala.

- Romania este indicata ca fiind cel mai mare importator de cereale din Ucraina, in anul 2022, din punctul de vedere al valorii importului. „Ucraina a exportat in 2022 cereale in valoare de 7,624 miliarde dolari SUA, in aceste state, potrivit Statista: Romania 1,27 miliarde USD, China 1,1 miliarde USD,…

- Gala de kickboxing Colosseum Torunament 38 a revenit la Brașov. Și nu oricum. Cu Sala Sporturilor plina pana la refuz. Evenimentul a adunat mai multa lume decat orice meci susținut de Corona Brașov. Oamenii au venit in numar mare sa urmareasca disputele din ring. Și au avut parte de un spectacol total.…