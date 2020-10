Stiri pe aceeasi tema

- Primarul a luat aceasta decizie in ciuda faptului ca secretarul Consiliului Local, Mihaela Chiriac, l-a avertizat ca nu are cadrul legal pentru a face atatia cetateni de onoare, deoarece nu exista un regulament propriu al CL Dimacheni in care sa fie mentionate conditiile de acordare si de retragere…

- Primarul de Cristești s-a desparțit de PSD la inceputul acestui an, iar in februarie a devenit coordonatorul organizației municipale ALDE Botoșani, fiind anunțat candidat la Primarie din partea acestui partid.

- Ion Aliman, primarul din Deveselu, care a murit 17 septembrie din cauza COVID-19, a caștigat alegerile locale de duminica. A primit 1.020 de voturi din cele 1.600 exprimate in comuna, relateaza Gazeta Noua. Aliman candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar. Pentru ca a murit cu doua saptamani…

- Vazuta oblic, de peste drum, impresia pe care o produce asupra muritorilor de rand cladirea oricarei primarii din vasta majoritate a celor peste 16.000 de orașe, comune și sate din Romania este cea a unei deplorabile banalitați. In linii mari, vorbim despre aceeași construcție-standard, alb-cenușie,…