- Un barbat in varsta de 49 de ani, din județul Botoșani, este anchetat penal dupa ce s-a vaccinat anti-COVID cu a treia doza de Pfizer, a declarat, marți, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ).Potrivit sursei citate, barbatul s-a prezentat la un centru de vaccinare din municipiul…

- Unul din cei mai bogați romani a anunțat, intr-un interviu pentru Observator News faptul ca s-a vaccinat impotriva COVID-19, dupa ce a avut și virusul. Acesta spune ca a fost vaccinar cu vaccinul produs de Pfizer și ca ar trebui sa il faca oricine care are „puțina minte in cap”. “Avand in vedere ca…