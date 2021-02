Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit in jurul orei 5 dimineața,iar peste 100 de pacienți cu COVID-19 au fost evacuați. Focul a fost stins de pompieri, insa trei persoane au fost gasite carbonizate. Deocamdata nu se știe de la ce a pornit incendiul. Spitalele din București se mobilizeaza pentru a primi pacienții evacuați…

- S-a descoperit infecția cu noua tulpina SAR-Cov-2 la alți doi oameni din București. Vestea a venit de la autoritați. Cazurile astea doua cu tulpina SARS-CoV-2 din Marea Britanie au fost depistate la Institutul „Matei Balș”. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Din fericite,…

- Va spuneam mai devreme faptul ca internetul a fost inundat de glume și meme-uri, dupa ce Klaus Iohannis s-a vaccinat astazi, și a parut intr-o forma fizica foarte buna. Desigur, de la petrecere nu putea lipsi Ambasada Suediei la București, care a scris „Viking Fitness – arm at 14 weeks workout„. Klaus…

- Știți oamenii aia care iși noteaza parolele pe un carnețel pe care il țin eventual sub perna? Ei bine, probabil ca Ștefan Thomas ar fi vrut sa faca fix asta daca ar fi știut cat ar fi ajuns sa valoreze hard-disk-ul sau. Stefan Thomas, un programator nascut in Germania in San Francisco, a declarat saptamana...…

- In prima zi din 2021, romanii au decis sa iasa in Parcul Cișmigiu din București și sa faca mișcare pe patinoarul special amenajat. Sute de persoane erau pe gheața, fara sa fie respectata nicio regula de distanțare. In schimb, majoritatea avea maști de protecție. Ziua de 1 ianuarie i-a scos din case…

- Agenția de știri Reuters a facut o confuzie de zile mari in aceasta seara. Cand Ludovic Orban a demisionat din Guvernul Romaniei, agenția a ilustrat știrea cu fotografia lui Viktor Orban. Știți voi, confuzia clasica – Budapesta – București, doar ca de data asta Orban care e Ludovic, nu Viktor. Fotografia…

- Sute de oameni stau la coada, la Ambasada Republicii Moldova la București, unde s-au dus sa voteze in cadrul alegerilor prezidențiale. Ei au de ales intre Maia Sandu si Igor Dodon. La Ambasada din București au votat deja aproximativ 1.200 de persoane, la Autoritatea Electorala Permanenta in jur de 1.400,…

- Aproape doua mii de oameni stau la rand, miercuri, la moastele Sfantului Mina, de la biserica cu acelasi nume din sectorul 3 al Capitalei. Coada se intinde pe mai multe stradute din jurul bisericii.