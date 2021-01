Stiri pe aceeasi tema

- Harry Styles era, pana de curand, unul din cei mai ravniți burlaci din industria muzicala. Presa americana scrie faptul ca acesta s-ar fi cuplat cu actrita si regizoarea Olivia Wilde, aceștia fiind vazuti in weekend petrecand impreuna la nunta unor prieteni. Olivia are 36 de ani, iar Harry, fost compontent…

- Printre mii de șoferi de tir care sunt nevoiți sa își petreaca Craciunul în camioanele sale se afla și Doma Dumitru, un român de 41 de ani care spera sa își petreaca prima zi de Craciun alaturi de soție și fiica lor, în Oradea. …

- Sarbatorile acestea tot mai puțini romani aleg sa vina in țara la rude. Numarul de zboruri spre Romania din țarile in care se afla mulți romani s-a redus drastic. De obicei, de sarbatori, era trafic intens din Italia, Spania, Marea Britanie și Franța. Cea mai mare scadere a numarului de curse aeriene…

- Și TikTok-ul incearca sa ia masuri impotriva dezinformarii legate de vaccinuri. Pe scurt, daca sunt useri care uploadeaza clipuri cu tema ”vaccin Covid-19”, imediat o sa ne apara un banner cu linkuri catre surse oficiale de informații. Ieri (marți), autoritațile din Marea Britanie au anunțat ca ar putea…

- Mackenzie Scott a dezvaluit ca a donat peste 4,1 miliarde de dolari catre 384 de banci alimentare și organizații caritabile. Fosta partenera a fondatorului Amazon Jeff Bezos a scris o postare pe blog in care explica modul in care pandemia globala i-a permis sa descopere o noua perspectiva asupra vieții.…

- „Asta va fi unul din acele clipuri care vor ajunge virale”, a spus Jon Ashworth, politicianul laburist care a avut ghinionul sa fie la locul nepotrivit in timpul unui interviu. Vantul și-a facut de cap in Marea Britanie in ultimele zile, iar politicienii n-au fost deloc feriți, dupa cum se poate vedea…

- Liviu Teodorescu este, fara indoiala, unul din cei mai romantici artiști din Romania. Acesta a cerut-o in casatorie pe iubita sa printr-o piesa pe care i-a dedicat-o. „Azi e ziua ei. La Mulți Aaaani ❤️Am adus-o acasă, unde o aștepta toată lumea la un party surpriză. Apoi, le-am spus tuturor că…

- Fostul prim-ministru al Romaniei și candidat la președinție, Viorica Dancila, e cunoscuta pentru gafele sale gramaticale. Incercand sa „normalizeze” greșelile din discurs, aceasta l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis de faptul ca a inventat cuvantul „giroscop”. Cuvantul giroscop exista, evident,…