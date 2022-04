Stiri pe aceeasi tema

- „Este dificil sa te uiți la unele imagini și sa-ți imaginezi ca un lider bine intenționat, serios și matur ar putea face asta”, a declarat vineri seara purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, despre atrocitațile din Ucraina.Acesta a devenit vizibil emoționat in timp ce a inceput sa comenteze…

- John Kirby, secretarul de presa al Pentagonului, a avut vineri, in timp de vorbea despre situația din Ucraina in cadrul obișnuitului briefing de presa, un moment in care a fost vizibil emoționat și in care a simțit nevoia sa faca o pauza, relateaza CNN . Intrebat daca Departamentul Apararii il considera…

- Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Kate Bedingfield, a spus ca SUA detin informatii ca presedintele rus Vladimir Putin „simte ca e indus in eroare de liderii armatei ruse" si ca acest lucru ar fi dus la o stare de „tensiune persistenta intre Putin si conducerea sa militara", scrie BBC. „Razboiul lui…

- Pentagonul crede ca informațiile potrivit carora președintele rus Vladimir Putin incearca sa recruteze straini pentru a lupta in Ucraina alaturi de forțele ruse sunt adevarate, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, pentru CNN.

- Orașul-port Herson a devenit cel mai fierbinte loc de pe harta in invazia Ucrainei de catre Rusia, acum, cand razboiul intra in a doua saptamana. Ministerul rus al Apararii a anunțat, miercuri, ca a capturat portul strategic de la Marea Neagra, spunand ca este primul oraș important care se afla sub…

- Președintele francez Emmanuel Macron se va intalni luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, dupa care, pe 8 februarie, va discuta la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski despre situația de la granița Ucrainei, relateaza Reuters.Deplasarile liderului francez in cele doua…

- Rusia a reacționat, miercuri, la anunțul Statelor Unite ca vor trimite 3.000 de militari suplimentari in Europa de Est, in contextul tensiunilor tot mai intense intre Moscova și țarile Occidentale in criza din Ucraina. Moscova a calificat drept „nejustificata” și „distructiva” aceasta decizie a administrației…