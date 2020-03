Stiri pe aceeasi tema

- Italia este, fara doar și poate, un adevarat Wuhan al Europei. Peste 1000 de persoane și-au pierdut viețile din cauza coronavirusului, iar alte peste 12 000 au fost infectate, insa oamenii nu-și pierd speranța.

- Un numar de 12 persoane, printre care si un copil de doua luni, care au fost duse de jandarmi la centrul de carantina din Craiova, au stat mai bine de o ora in fata hotelului, miercuri seara, refuzand sa intre.Cele 12 persoane vin din Italia si au intrat prin Punctul de Trecere a Frontierei…

- Cluj-Napoca este centru regional. Astfel, toți romanii din Italia, intrați in țara prin frontierele vestice, care vor sa calatoreasca in partea de N-V, ajung prima data la Clinica de Medicina a Muncii de pe strada Pasteur, fiind escortați de polițiști și jandarmi. In aceasta unitate medicala se efectueaza…

- Un cuplu intors din regiunea Valle d" Aosta din Italia a fost plasat in carantina, in judetul Arad, alaturi de alte cateva zeci de persoane. Cei doi au ajuns in vama Nadlac II marti dupa-amiaza, la ora 17. 00. Au stat acolo pana la ora 20.00 de unde au fost dusi cu escorta la centrul de carantina din…

- In cursul zilei de ieri, 10 martie, cațiva teleormaneni intorși recent din Italia au fost transportați la tabara școlara din Zimnicea, transformata acum in centru de carantina. Oamenii spun ca au fost luați de acasa fara prea multe explicații și au...

- CARANSEBES – Acestia vin din Italia, care a devenit toata o zona roșie, si se pare ca au trecut foarte lejer de granita! Barbatul și femeia din Italia s-au cazat la o unitate turistica din Caransebes chiar marti dimineata, insa proprietarul pensiunii ar fi alertat autoritatile dupa ce s-a aflat ca acestia…

- Un autocar cu 21 de romani veniți din Italia a trecut granița. Oamenii au fost plasați in carantina, iar autocarul va fi dezinfectat. Un autocar cu 21 de romani, venit din Italia, a trecut, marți, granița de...

- Teama de coronavirus goleste magazinele din Italia. Unul dintre cele mai mari centre comerciale din Europa, cel de la Arese, este aproape gol, desi este sezonul reducerilor.Gabriela Colceru, o romanca stabilita in Arese, langa Milano, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca foarte putini italieni…