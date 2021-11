Viral în China: Un bărbat a fost ținut 9 zile în arest pentru trimiterea unei meme Un barbat din China a fost ținut în arest timp de 9 zile dupa ce a trimis pe un grup de chat o mema considerat jignitor de catre departamentul local de poliție, știrea viralizându-se pe platformele social media din aceasta țara, relateaza CNN.



Barbatul identificat doar prin numele sau de familie Li, este acuzat ca a trimis mema pe platforma social media chineza WeChat într-un grup în care utilizatorii se plângeau de masurile luate la nivel local pentru prevenirea raspândirii coronavirusului la sfârșitul lunii trecute.



În pofida ca unele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tonga, o țara insulara din Oceanul Pacific, a confirmat primul caz de infectare cu COVID, la aproape doi ani de la izbucnirea pandemiei, dupa ce un pasager venit din Noua Zeelanda a fost testat pozitiv, dupa aterizare. Acum, autoritațile se gandesc sa inchida din nou insula și sa chiar sa impuna un…

- Polițiștii din Capitala au facut joi 5 percheziții domiciliare și vor pune in aplicare 168 de mandate de aducere emise pe numele unor suspecți, intr-n dosar care vizeaza emiterea de certificate false la un centru de vaccinare din Sectorul 2. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii sub supravegherea…

- Coreea de Nord a primit ajutoare umanitare din partea Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), care au ajuns la destinație. Cu toate acestea, autoritațile țin transporturile in carantina, in portul Nampho. Cu toate ca țara nu a declarat niciun caz de Covid-19, autoritațile pastreaza restricțiile extrem…

- Un lockdown sever intins pe mai multe saptamani a nemulțumit populația celui mai mare oraș al Noii Zeelande, Auckland, dar nu și-a atins scopul, acela de a stopa raspandirea coronavirusului, in varianta lui mai contagioasa – Delta. Luni, șefa guvernului, Jacinda Ardern, a admis infrangerea și a semnalat…

- In perioada 1-3 octombrie, la nivelul municipiului Gherla au fost organizate activitați de catre polițiștii rutieri, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Au fost constatate mai multe nereguli in timpul controalelor efectuate,…

- Un protest impotriva restricțiilor anti-Covid a afost anunțat pe rețelele de socializare in Auckland, cel mai mare oraș din Noua Zeelanda, insa o singura persoana a raspuns vineri apelului, relateaza Digi24 , care citeaza The Guardian. Poliția neozeelandeza a intrat in alerta dupa ce pe rețelele de…

- China nu a raportat luni cazuri noi de Covid-19 cu transmitere locala, pentru prima data din iulie, potrivit Comisiei naționale de sanatate. Zeci de milioane de persoane sub carantina stricta, campanii masive de testare și urmarire a persoanelor care au intrat in contact cu cazuri confirmate și restricționarea…

- Noua Zeelanda a intrat in lockdown timp de trei zile din cauza cazurilor de COVID 19, varianta Delta. Autoritațile au confirmat șapte cazuri, toate legate intre ele, și au decis sa instituie restricții. Inițial restricțiile au fost impuse dupa apariția unui singur caz de infectare cu varianta Delta…