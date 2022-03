Stiri pe aceeasi tema

- „Puteți opri razboiul. Fiecare dintre protestele voastre din Rusia salveaza vieți de oameni din Ucraina. Da, s-ar putea sa fii inchis pentru cateva zile. Dar vei salva o viața umana. Ieșiți in orașele voastre! #StopPutin #StopRussia”, a precizat acesta.Russian opposition leader Mikhail Khodorkovsky…

- Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a postat o serie de mesaje pe rețelele de socializare pentru a cere demonstrații zilnice in toata Rusia.1/12 We - Russia - want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now.— Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022 Acesta indeamna la mitinguri…

- Cel putin 413 persoane au fost arestate in Rusia, luni, in timpul protestelor impotriva razboiului din Ucraina, a raportat portalul pentru drepturi civile OVD-Info, informeaza DPA. Astfel, bilanțul celor arestați de la inceputul demonstratiilor, joia trecuta, sa ajunga la 6.440. Aproximativ jumatate…

- Fosta mare jucatoare de tenis din Cehia, Martina Navratilova (65 de ani) s-a declarat profund impresionata de miile de cehi ieșiți in strada pentru a manifesta impotriva invadarii Ucrainei de catre Rusia. Navratilova, care are și cetațenie americana, a postat pe contul sau de Twitter un videoclip cu…

- O manifestatie masiva anti-razboi a avut loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, conform imaginilor aparute pe mai multe conturi de Twitter. Ucrainenii au postat si imagini cu un convoi…

