O fotografie emotionanta, realizata la un centru de detentie de la granita de catre fotograful John Mooren de la Getty Images si publicata joi online pe prima pagina a revistei Times, a devenit una dintre imaginile simbol ale relatarilor de presa despre separarea familiilor de imigranti de catre administratia Trump. TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc— TIME (@TIME) June 21, 2018 "Bine ati venit in America", a scris Time pe prima pagina a numarului sau ce va aparea in format…