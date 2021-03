Stiri pe aceeasi tema

- Diana Sosoaca a fost prezenta, miercuri seara, la un protest desfasurat in Piata Victoriei, in fata Guvernului. Senatoarea a spus ca a iesit in strada pentru a fi „alaturi de oamenii care lupta pentru drepturile cetatenesti”. „Daca am ajuns in Senatul Romaniei, am ajuns ca impreuna cu forta civica…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a vorbit duminica seara, la Antena 3 despre momentul in care romanii vor putea sa renunțe la masca de protecție. Medicul militar afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la un grad ridicat de imunziare colectiva si atunci cand oamenii de stiinta vor constata ca nu circula tulpini are virusului care…

- Diana Șoșoaca a fost amendata de polițiști dupa ce a chefuit intr-un local din Iași unde nu era respectata distanțarea fizica. Senatoarea a transmis evenimentul live pe rețelele de socializare. Cei prezenți la petrecere au cantat, au dansat și s-au luat in brațe ca și cum nu ar fi pandemie. Au fost…

- Diana Șoșoaca revine in atenția romanilor cu alta postare controversata. Aceasta a fost data afara din formațiunea in care activa, dar cu toate astea nimeni și nimic nu-i scapa, deși este dezamagita de atitudinea unora din foștii colegi. Diana Șoșoaca, postare incredibila pe rețelele de socializare.…

- Dragoș Bucur a anunțat aseara, pe Facebook, faptul ca nu poarta masca și nici nu se vaccineaza, atunci cand ii va veni randul. „In cazul in care nu aveați pe cine sa injurați: nu ma vaccinez și nu port masca”, a scris actorul pe Facebook. Anunțul asta n-a fost lasat fara reacții, iar comentariile amuzante...…

- ”Intr-un restaurant, oamenii cand mananca, nu poarta masca. Cand canti, nu poti sa porti masca, pentru ca nu poti sa inhalezi aer. Doi la mana, masca este neconstitutionala, la fel si starea de alerta. Intr-un scenariu verde, viata revine la normal.Faptul ca Raed Arafat distruge Romania pas cu pas,…

- Mai multe persoane s-au adunat, duminica, in Piața Victoriei din Timișoara unde a avut loc un nou protest bazat pe nemulțumirile legate de obligativitatea purtarii maștilor, atat in școli, cat și in spațiile inchise. Subiectul protestului a fost și campania de vaccinare, care a inceput chiar azi in…