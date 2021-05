Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Bill si Melinda Gates, una dintre cele mai puternice si influente in domeniul sanatatii publice mondiale, a cheltuit peste 50 de miliarde de dolari (42 de miliarde de euro) in acest domeniu in ultimii 20 de ani. Cuplul anunta intr-o cerere comuna de divort ca a ajuns la un acord asupra imparairii…

- Inca un copilaș a fost adus pe lume intr-un avion! Raymond Kaimana Wade Kobe Lavaka Mounga, așa a vrut mama sa-l numeasca pe baiețel, a decis sa vina pe lume deasupra oceanului Pacific. Aceasta decolase din statul american Utah și mergea in vacanța spre Hawaii. Norocul ei a fost ca printre pasageri…

- Bill și Melinda Gates, unul dintre cele mai bogate cupluri din lume, și-au anunțat divorțul, luni. Cei doi foști soți vor continua insa sa lucreze impreuna in fundația care le poarta numele. Miliardarul Bill Gates, cofondator al Microsoft, și soția sa Melinda Gates și-au anunțat divorțul dupa 27 de…

- Un divorț de 127 de miliarde de dolari!!! Bill și Melinda Gates divorțeaza dupa 27 de ani și dupa ce au construit o avere de 127 miliarde de dolari. Anunțul a fost facut pe Twitter chiar de catre fondatorul Microsoft, in varsta de 65 de ani. „Dupa ce ne-am gandit multa vreme si dupa ce am incercat…

- Sfârșitul anului 2022: doar atunci lumea va reveni „cu totul la normal” dupa pandemie, este prezicerea miliardarului Bill Gates. Fondatorul lui Microsoft spune ca criza de sanatate a fost „o tragedie incredibila”, singurul punct luminos fiind apariția vaccinurilor. „Spre…

- Ok, 2021 parea un an mai bun ca 2020. Parea, pentru ca una din cele mai importante cai de comerț maritim din lume, canalul Suez, a fost blocat timp de 12 ore de un vapor care s-a intors la 180 de grade și a ramas blocat la intrarea in canal. Administratorii canalului au incercat, și... View Article

- Dragoș Bucur a anunțat aseara, pe Facebook, faptul ca nu poarta masca și nici nu se vaccineaza, atunci cand ii va veni randul. „In cazul in care nu aveați pe cine sa injurați: nu ma vaccinez și nu port masca”, a scris actorul pe Facebook. Anunțul asta n-a fost lasat fara reacții, iar comentariile amuzante...…

