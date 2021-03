Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu eveniment pentru postul american CBS, in companie lui Oprah, Prințul Harry și Meghan Markle au explicat motivele pentru care au parasit Casa Regala la inceputul anului trecut. Prințul Harry a dezvaluit faptul ca familia sa i-a taiat fondurile imediat ce el și Meghan au anunțat faptul…

- Meghan Markle și Prințul Harry au vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru Oprah, despre scandalurile care i-au condus la ieșirea din cadrul Casei Regale. Prințul Harry acuza presa din Marea Britanie ca e rasista, iar Meghan spune ca este o diferența enorma intre lucrurile prin care a trecut ea și lucrurile…

- Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 94 de ani, „refuza sa semneze raspunsul Palatului Buckhingham la interviul Oprah” și cere mai mult timp, in ciuda discuțiilor de urgența desfașurate cu fiul sau, Prințul Charles, și cu Prințul William dupa ce Harry și Meghan au 'aruncat in aer familia', prin…

- Prințul Harry vorbește in interviul cu Oprah despre decizia grea pe care a luat-o, anume aceea de a parasi Casa Regala. Discutand despre relația fracturata dintre el și Prințul Charles, Harry a dezvaluit ca tatal sau nu ii mai raspunde la telefon, dupa ce acesta a decis sa paraseasca Casa Regala. El…

- Printul Harry si Meghan Markle i-au oferit un interviu lui Oprah, una dintre cele mai cunoscute moderatoare din SUA. Vezi și: Meghan Markle, dezvaluiri cu lacrimi in ochi: am vrut sa ma sinucid. Au fost ganduri reale și terifiante/ VIDEO In ultima saptamana s-au postat diferite clipuri…

- Printul Harry si Meghan Markle i-au oferit un interviu lui Oprah, una dintre cele mai cunoscute moderatoare din SUA.In ultima saptamana s-au postat diferite clipuri promotionale pentru cel mai asteptat interviu al planetei, care promite dezvaluiri socante despre 'scandalul' de la Casa Regala si

- Dezvaluiri șocante, asta promite Oprah Winfrey in interviul mult-așteptat cu Meghan Markle și cu Prințul Harry. Acesta va fi difuzat duminica, pe 7 martie, la postul american CBS. Oprah Winfrey, o apropiata a celor doi, anunța ca discuția atinge subiecte tabu și nicio intrebare nu este interzisa. ”Ați…

- Casa Regala a Marii Britanii nu are parte de liniște dupa ce Meghan Markle și Prințul Harry au ales sa plece peste ocean, unde s-au stabilit. Recent, Ducii de Sussex au facut noi declarații. Vorbele lor s-ar putea sa nu fie pe placul Reginei Elisabeta. Meghan Markle și Prințul Harry, interviu controversat…