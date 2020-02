Stiri pe aceeasi tema

- A patit-o un jurnalist din Carolina de Nord, Justin Hinton, care a activat accidental aplicatia care caricaturizeaza imaginile. Astfel in timpul transmisiei LIVE cu telefonul, pe chipul lui Justin au inceput sa apara mustati, barbi de vrajitori, sprancene verzi, casca de pilot, o masca de vulpe etc.…

- Cand Kevin a oprit-o pe Charlotte Awbery, el a indemnat-o spunand: "Termina versurile!" Și a inceput sa cante o parte din melodie, inainte de a ține microfonul in direcția ei. In timp ce incepe sa cante, Kevin se poate auzi in fundal strigand "Uau!" și a rugat-o sa continue, iar ea a urcat…

- Inconștiența. Un tanar beat din Timiș a sunat la 112 sa reclame un migrant, insa alarma era una falsa așa ca a fost reținut de poliție. Polițiștii l-au gasit și au stabilit ca apelul era fals, insa tanarul a simțit nevoia sa faca un circ de prost gust și l-a injurat pe polițist și a fugit de el.…

- Cei trei navigatori care au lucrat pe șantiere din China au ajuns acasa, in Romania, in noaptea de sambata spre duminica, anunța Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN). Inca un marinar a cerut repatrierea.Reprezentanții SLN au anunțat, duminica, pe pagina de Facebook, faptul ca cei trei navigatori…

- Imediat ce Nibbles i-a fost prezentat, seriful din Craven County, Carolina de Nord, i-a gasit un loc de munca. Patrupedul a fost incadrat in divizia canina pentru a lupta impotriva traficului de droguri. Proiectul Throw Away Dogs a plasat in sectiile de politie peste 20 de caini salvati, potrivit paginii…

- Dupa ce a lansat videoclipul piesei „Put It All On Me”, Ed Sheeran a decis ca trebuie sa ia o pauza de la viața muzicala. Intr-o postare pe Facebook, Ed Sheeran anunța ca pentru o perioada se va retrage din viața publica pentru a putea trai lucruri despre care, apoi, sa inceapa sa cante: Turneul...…

- "Am ezitat de zeci de ori sa fac aceasta postare ! Am scris o si am sters o apoi ! Din pacate o fac pana la urma !Sunt un om asumat , sincer si transparent. Niciodata nu am fost ipocrita și nu am mimat sau pozat in fericirea perfecta asa cum se face pe rețelele sociale . Am o datorie fata de…

- Ambasada Suediei la Bucuresti a transmis, duminica, un mesaj amuzant, de Ziua Nationala a Romaniei. „La multi ani, Romania! ti-am luat un tort de la Ikea”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei din Bucuresti. Textul este insotit de o fotografie in care apar ingredientele de…