VIRAL Bărbat din Suceava, filmat în timp ce escaladează mașina pentru a ocoli bălțile formate după ploaie Un barbat din Suceava a fost filmat escaladând propria mașina, încercând, astfel sa evite balțile formate pe carosabil, dupa ploaie. Imaginile au fost postate pe Facebook și au devenit virale, potrivit Mediafax. Barbatul din Suceava a fost filmat pe un bulevard din oraș în timp ce se da jos de la volan și se urca pe mașina, face câțiva pași pe capota, apoi încearca sa coboare pe partea dreapta. El încearca, în felul acesta, sa ocoleasca balțile formate pe carosabil dupa o ploaie de iarna. Imaginile au fost filmate de un alt participant… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

