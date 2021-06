Vipera de stepă, specie aflată pa cale de dispariție, descoperită în zona Buzăului. Cum arată şi cât este de PERICULOASĂ In acest moment, astfel de vipere se mai gasește doar in Romania, mai ales in regiunea Moldovei. Populația nu depaseste 4.000 de exemplare.Oamenii de stiinta sunt uimiti cum reptila a reușit sa se reproduca in ciuda factorilor care o amenința. Agricultura motorizata și substanțele chimice care ajung in sol au facut ca vipera de stepa sa dispara din alte zone.Și nu sunt singurele motive. Reptila are și numeroși pradatori naturali: fazanii, bufnitelele, berzele, aricii și chiar mistretii. Vipera de stepa nu este la fel de veninoasa ca celelalte viperele care traiesc la noi in țara. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

