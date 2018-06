Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va prezenta in parlament, de la ora 13.00, stadiul procesului de pregatire pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Prezent la Bruxelles pentru a se intalni cu oficiali europeni, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu,…

- Premierul Viorica Dancila a fost pusa duminica intr-o situație stanjenitoare la Constanța. Inaintea unei declarații comune prilejuite de inaugurarea consulatului estonian la Constanța, premierul Estoniei a observat ca drapelul țarii sale a fost arborat greșit. Premierul Juri Ratas s-a dus la rastelul…

- Premierul Viorica Dancila, invitata pe 20 iunie in plenul Parlamentului, pentru a prezenta stadiul procesului de pregatire pentru preluarea de catre Romania a Presedintiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene in ianuarie 2019. Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca nu are niciun motiv sa demisioneze, in urma cererii presedintelui Klaus Iohannis, considerand ca afirmatiile sefului statului nu isi aveau rostul. "Nu vad niciun motiv pentru care sa demisionez. Nu as putea spune ca ma afecteaza, dar este…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca nu intentioneaza sa demisioneze, transmite Agerpres.ro Categoric nu. Nu vad niciun motiv sa demisionez atata timp cat am sustinerea coalitiei de guvernare, atata timp cat cred ca in cele trei luni am avut rezultate bune. Nu vad niciun motiv ca sa mi depun…

- Premierul Viorica Dancila va efectua, miercuri si joi, o vizita in Israel. Asta, in contextul in care, saptamana trecuta, Guvernul a adoptat un memorandum pentru mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. ”Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, marti , o intrevedere cu dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministru de stat pentru afaceri externe al Emiratelor Arabe Unite, aflat in vizita oficiala in Romania cu prilejul desfasurarii primei reuniuni a Comitetului Mixt de cooperare intre Guvernul Romanei si Guvernul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat, vineri, la reuniunea sefilor de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditati la Bucuresti, context in care a exprimat increderea ca rezultatele anului 2018 vor fi similare cu cele obtinute in anul 2017, ca urmare a actiunii…