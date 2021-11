VIORICA SANDU: PSD vine la guvernare la timp pentru a stopa căderea nivelului de trai, pentru a stabiliza situaţia economică, socială şi sanitară Realizarea masurilor din pachetul social, imbunatatirea vietii oamenilor au avut prioritate in fata interesului de partid, de a detine functia de premier. * Cresterea salariului minim brut pe economie cu 11%, de la 2.300 lei in prezent la 2.550 de la 1 ianuarie 2022. * Cresterea punctului de pensie cu 10%, de la 1.442 in prezent, la 1.586 lei de la 1 ianuarie 2022. * Cresterea pensiei minime cu 25%, de la 800 de lei in prezent la 1.000 de lei de la 1 ianuarie 2022. * Ajutor suplimentar pentru perioada de iarna, in functie de valoarea pensiei, pentru pensionarii a caror pensie este peste valoarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

