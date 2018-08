Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani din localitatea Cehu Silvaniei a fost plasat, luni, 16 iulie, in arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind acuzat de violenta in familie, nerespectarea hotararilor judecatoresti, distrugere si violare de domiciliu. Faptele s-au petrecut duminica, 15 iulie, cand Gavril C., a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat ca inca nu a fost chemat la DIICOT pentru a fi audiat in urma plangerii penale depuse de el impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Pana acum nu am fost chemat la audieri. Am vazut informatia, am inteles…

- Christina Aguilera a povestit ca fiica ei in varsta de trei ani, Summer, ii spune sa taca atunci cand ea iși face vocalizele in același timp in care micuța vizioneaza show-ul ei TV preferat, „Peppa Pig”.

- Procurorii spun, in rechizitoriul cu propunere de arestare a membrilor clanului Ghenosu, ca aceștia au insistat in menținerea și valorizarea unei faime negative locale menite sa impuna o stare de teama continua, dar și sa creeze o aparența de intangibilitate, indiferent de faptele comise.„Analizandu-se…

- In urma acestui incident a fost lansata o ancheta de catre politia cailor ferate. Faptele s-ar fi petrecut catre ora locala 17.15 (18.15, ora Romaniei) si au fost filmate. Politia va viziona inregistrarea, iar un expert balistic si laboratorul politiei s-au dus la fata locului.In imagini…