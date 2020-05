Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 1 continua programul de introducere a sensurilor unice pe strazile secundare din aceasta zona administrativa.Citește și: BOMBA Viorica de la Clejani RECUNOAȘTE ca fiica ei era drogata: ce a luat Margherita inainte de accident Astfel, incepand cu data de 26 mai 2020,…

- "Uneori anturajul strica. Spune-mi cu cine umbli, ca sa-ti spun cine esti, era un proverb. Si voi, stiti ceva? Fiecare arunca cu ce are in suflet. Eu sunt o persoana buna, ii multumesc lui Dumnezeu ca ma iubeste. Cum sa reactionez?! Numai mama sa nu fii! Citeste si: Margherita de la Clejani,…

- Daca inițial a avut o reacție virulenta fața de reporteri, vis-a-vis de scandalul in care este implicata Margherita, iata ca Viorica de la Clejani a revenit la sentimente mai bune și chiar a stat astazi de vorba cu jurnaliștii din fața casei sale.

- Margherita de la Clejani a fost implicata azi-dimineata intr-un accident de circulatie pe strada Norilor din Bucuresti, iar testele efectuate ar fi relevat faptul ca artista a consumat substante interzise, scrie cancan.ro. O echipa de jurnalisti de la Antena 3 mers la locuinta familiei, iar Viorica…

- Margherita din Clejani a fost prinsa sambata dimineața drogata la volan, dupa ce a intrat intr-o mașina parcata pe bd. Gheorghe Șincai din Capitala. Margherita a fost luata de la Poliție de tatal sau. Testele au aratat ca fata era sub influența drogurilor, iar explicația ei i-a uimit pe polițiști.Mama…

- Margherita din Clejani a fost prinsa sambata dimineața drogata la volan, dupa ce a intrat intr-o mașina parcata pe bd. Gheorghe Șincai din Capitala, scrie Cancan . Margherita a fost luata de la Poliție de tatal sau, unde, in drum spre mașina a facut cateva declarații extrem de ciudate. Testele au aratat…

- Viorica de la Clejani a avut o ieșire nervoasa, in direct, dupa ce fiica ei s-a ales cu permisul suspendat in urma unui accident. Cantareața a ieșit la poarta in timpul unei transmisiuni a unui reporter și pur și simplu și-a ieșit din minți.

- Cu o mama care iși apara odrasla nu te pui! Chiar daca Margerita prefera sa ignore mesajele carcotașilor, mama ei nu poate sa faca același lucru. Recent, Viorica de la Clejani a rabufnit atunci cand a vazut un val de mesaje negative legate de infațișarea fiicei sale.