Stiri pe aceeasi tema

- Vladuta Lupau este una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara de la noi. Cantareata din Cluj le-a intrat rapid la inimi fanilor datorita vocii sale inconfundabile, dar si a frumusetii de neegalat.

- Delia le-a oferit fanilor sai de pe rețelele sociale o veste bomba, dupa ce chiar jurata acestei emisiuni de pe Antena 1 a recunoscut ce se va intampla cu show-ul din cadrul caruia facea parte, alaturi de Horia Brenciu. Cantareața a facut cateva scurte marturisiri la care nu se aștepta absolut nimeni,…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Cantareața are mii de fani in toata țara, dar și in afara. De foarte multe ori este invitata peste granițe sa incante romanii care s-au stabilit acolo, dar foarte puțini sunt cei care știu care este numele real al acesteia.

- Un suporter al echipei Amiens a cazut din tribuna la meciul cu Brest din Ligue 1, fiind scos pe targa din stadion si transportat de urgenta la spital, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Incidentul a avut loc in minutul 29, la doua minute dupa ce Otero a deschis scorul pentru gazde. Barbatul…

- Loredana Groza iși surprinde fanii de fiecare data cu aparițiile sale, dar niciodata nu se lasa cu una cu doua. Cantareața face și face și tot reușește sa-și lase fanii cu gura cascata. De curand, vedeta a postat o fotografie pe contul sau de socializare ce a starnit reacții numeoroase din partea celor…

- Spectatorii au fost obligati sa isi puna telefoanele mobile in pungi sigilate imediat ce au intrat in sala de la Brooklyn Academy of Music, unde toate cele 2000 de locuri erau ocupate. Artista a urcat cu intarziere pe scena, explicand ca si-a gasit unul dintre dansatori pe Grindr. Ea a spus ca una dintre…