Pentru ca am inceput un nou an, Viorica de la Clejani are mari dorințe pentru 2021. Artista a marturisit ca, imediat ce pandemia va trece, ea va apela la bisturiu pentru a-și face cateva imbunatațiri. Mai mult decat atat, cantareața spune ca iși dorește sa faca acest pas pentru a nu-l pierde pe Ionița.