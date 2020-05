Viorica de la Clejani a cedat nervos după ce fiica ei s-a ales cu dosar penal. A agresat o echipă de jurnalişti In timpul transmisiunii in direct a echipei de la Antena 3, care avea loc in fata casei artistilor din Clejani, Viorica a iesit din curte, a aruncat in reporter cu o sticla de lapte si a pus furtunul cu apa pe intreaga echipa de filmare, informeaza Antena 3. Ulterior, Ionita de la Clejani si-a cerut scuze pentru iesirea nevoasa a sotiei lui: "Imi cer scuze dumneavoastra și televiziunii. O cunoașteți cu toții pe Viorica și știți ca este imprevizibila. Așa e ea. Ne cerem scuze pentru toți cei care ne urmaresc și se uita la noi, la Clejani. Cred ca orice mama ar fi reacționat așa. Ea… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

