- Legea achizitiilor publice va fi modificata, in sedinta de guvern de joi, in ceea ce priveste termenele in care sunt solutionate contestatiile la licitatiile pe fondurile europene, in sensul reducerii acestora, a anuntat, luni, la Bacau, premierul Viorica Dancila. "Schimbul de bune practici il putem…

- Contestațiile in justiție, in cazul achizițiilor publice pentru realizarea investițiilor europene, vor fi judecate mult mai repede decat in prezent. Aflate in Bacau, comisarul european Corina Crețu a cerut modelul polonez, iar premierul Viorica... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Premierul Viorica Dancila va avea, luni, o intrevedere cu comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, alaturi de care va face o vizita in judetul Bacau. Intalnirea are loc in contextul in care Corina Cretu a trimis Executivului o scrisoare in care se declara ”extrem de ingrijorata” cu…

- Viorica Dancila, la Congresul Extraordinar al PSD . Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. “Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu…

