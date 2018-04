Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 25-26 aprilie, o vizita oficiala in Statul Israel, la invitația prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu. Agenda vizitei include intrevederi cu omologul israelian, Benjamin Netanyahu, președintele Statului Israel, Reuven…

- Vizita premierului Dancila in Israel, discutata in ultima ședința a conducerii Camerei. Potrivit documentului dezbatut in ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, fostul aghiotant al lui Liviu Dragnea, Adrian Mladinoiu, actual secretar de stat in Guvern, a fost responsabil de pregatirea deplasarii…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a avut astazi o discutie la telefon cu presedintele Klaus Iohannis despre memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, ca seful statului va fi consultat si ca documentul este clasificat de catre MAE, transmite News.ro . Premierul a precizat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca a reusit sa discute cu presedintele Klaus Iohannis despre relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim, dupa ce, initial, nu i-a raspuns presdintelui la telefon intrucat era la Simfonia Lalelelor. Intrebata de unde stia liderul PSD Liviu Dragnea despre Memorandumul…

- ”Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca a fost lansat un proces de analiza si evaluare privind relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Reiteram ca prin acest demers se are in vedere un proces cuprinzator de analiza interinstitutionala, cu includerea si consultarea tuturor institutiilor…

- Premierul Viorica Dancila are o intalnire, la aceasta ora, cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, la biroul acestuia de la Camera Deputatilor, informeaza news.ro. La discutie participa si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, scrie Romania TV. In urma cu o saptamana, presedintele Klaus Iohannis a avut…