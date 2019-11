Viorica Dăncilă: Sunt singurul lider al opoziţiei "Sunt singurul lider al opozitiei din Romania, pentru ca nu am mai vazut pe nimeni sa faca opozitie la Klaus Iohannis. Dimpotriva, am vazut partide care au ascultat ordinul de la Cotroceni, s-au aliniat, au votat o motiune, au votat un Guvern, deci nu vorbim de opozitie. Nu am predat mandatul lui Ludovic Orban, pentru ca este greu sa trec cu vederea faptul ca mi-a facut plangere penala pentru inalta tradare. Eu sunt un om credincios si cred ca trebuie sa iert, drept urmare nu am facut si eu plangere penala pentru ca m-a acuzat", a spus Viorica Dancila la Punctul de Intalnire, la Antena… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

