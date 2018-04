Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat, luni seara, ca, in calitatea sa de premier al Romaniei, trebuie sa fie un om echilibrat si sa treaca peste criticile care i se aduc. "Este normal ca nu ma bucura aceste lucruri, dar, in acelasi timp, am ajuns la concluzia ca trebuie sa-i lasa sa vorbeasca, pentru ca daca…

- Invitata la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Viorica Dancila a fost pusa in fața unei intrebari mai incomode din partea jurnalistului. Ciutacu a intrebat-o ”Nu va scoate din minti ca va tin astia tot asa in „marioneta lui Dragnea”, „omul lui Dragnea”, „Dragnea face, Dragnea decide...”,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila nu are de ce sa demisioneze. "Nu are de ce sa-si dea demisia si are suportul nostru in continuare", a spus Dragnea. Social democrații susțin ca declarația de vineri…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu scrie pe pagina sa de Facebook despre vizita facuta in Israel de premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ministrul de Externe Teodor Melescanu, el aratand ca le-a transmis oficialilor romani ca spera ca "va exista o sustinere…

- Atat premierul Viorica Dancila, cat si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au plecat ieri in Israel, unde vor avea intalniri cu presedintele Reuven Rivlin si premierul Benjamin Netanyahu. Vizita survine in plin...

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. ''El merge in Israel (n.r. - presedintele…

- Concluzia conducerii social-democrate este de apreciere privind modul in care premierul Viorica Dancila gestioneaza indeplinirea programului de guvernare, dar si de cum actioneaza ministrii, a declarat, luni, presedintele PSD, Liviu Dragnea, dupa sedinta Comitetului Executiv National al partidului.…

- PSD face saptamana viitoare evaluarea secretarilor de stat. Conducerea partidului urmeaza sa se reuneasca in ședința Comitetului Executiv Național, miercuri, prima ședința de la votul pentru premierul Viorica Dancila. Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, vineri, la Parlament, și zvonurile privind execuțiile…