Viorica Dancila spune ca PSD nu a distribuit materiale "fake news": Nu am face asa ceva, nu am facut asa ceva

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat vineri ca USR - PLUS trebuie sa se uite catre Palatul Cotroceni si catre candidatul Klaus Iohannis atunci cand vorbeste despre fake news, si nu catre PSD, pentru ca social-democratii nu se lupta cu USR - PLUS si nici nu au adus vreodata acuzatii in spatiul…

- Viorica Dancila acuza ca rolul lui Ludovic Orban in funcția de premier al Romaniei este aceea de a-i oferi lui Klaus Iohannis un nou mandat, ultimul, la Palatul Cotroceni.Doncila il provoaca pe președintele Iohannis sa faca bilanțul mandatului sau prezidențial și il eticheteaza drept ”președinte…

- Viorica Dancila, premierul demis, a anunțat ca va face o serie de declarații, de la ora 18:30. Decizia vine dupa ce Klaus Iohannis il va desemna, la Palatul Cotroceni, pe premierul propus, cel mai probabil Ludovic Orban.Dancila va susține declarațiile la sediul Partidului Social Democrat.…

- Antena 3 a prezentat un sondaj online realizat de PSD care arata cum s-ar poziționa candidații pentru Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor, in turul doi ar fi Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Prima poziție in opțiunile romanilor este președintele Klaus Iohannis, cu un procentaj de 32%.…

- Klaus Iohannis a declarat, joi, in cadrul unei declaratii de presa la Palatul Cotroceni, ca respinge propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru ministri interimari. “Revenind la situatia...

- Interventia premierului Viorica Dancila vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a avut o declaratie de presa la Palatul Cotroceni in cadrul careia a lansat noi atacuri la adresa guvernarii PSD. DC News va transmite, live text, principalele declaratii ale presedintelui PSD, Viorica Dancila "Vedem…

- Dana Girbovan, propunerea PSD pentru Ministerul Justiției, este judecatoare la Curtea de Apel Cluj și președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), a fost chemata, in trecut, de Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, pentru a se consulta inaintea unei decizii pentru convocarea…