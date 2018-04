Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, luni dimineata, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedinte al PSD, in biroul acestuia de la Parlament. Intalnirea, care a inceput in jurul orei 10,00, are loc inaintea reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, pe a carei…

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis. "Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai bune (...) Suntem optimisti in aceasta privinta (...) Serbia este principalul nostru partener din Balcanii…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca nu are niciun motiv sa-si dea demisia, precizand ca a respectat legea in tot ceea ce a facut. AGERPRES/(A - autor: Catalin Alexandru, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vilceanu)

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier, au declarat pentru AGERPRES surse social-democrate. Nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere. AGERPRES/(A - autor: Catalina Matei, editor:…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, de la ora 11.00, in sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. „Am decis ca maine, de la ora 11,00, colegii sa revina in CExN, pentru a avea loc o discutie deschisa, transparenta, si lunga – daca e nevoie, pentru a se discuta propuneri…