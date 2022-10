Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca declara ca nu ar trebui sa ne ingrijoreze deloc rezoluția adoptata de Parlamentul Olandei, prin care este refuzat, din nou, accesul Romaniei la Spațiul Schengen. Șeful Executivului se rezuma sa spuna ca „Romania a facut totul”, deși olandezii susțin ca „totul trebuie urmarit…

- Deși Parlamentul European a adoptat rezoluția intrarii Romaniei in Spațiul Schengen, Parlamentul Olandei a adoptat un document in care se cere „analiza cu strictețe a funcționarii statului de drept”. arlamentul olandez a adoptat o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca nu este ingrijorat de rezoluția adoptata de parlamentul olandez, care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen. Prim-ministrul a spus ca tara noastra a facut tot ceea ce era necesar pentru a indeplini…

- Parlamentul olandez a adoptat o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, a anuntat joi, intr-o declaratie pentru Agerpres, eurodeputata olandeza Sophia in'T Veld, coordonatoarea grupului Renew in Comisia

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan afirma ca 85 la suta dintre membrii Parlamentului European s-au pronuntat pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, prin votul de marti. "Voturile olandezilor arata astfel: 15 pentru, 4 impotriva, 6 abtineri. Un mesaj clar pentru premierul Mark Rutte", adauga el.…

- „Olanda nu este, in principiu, impotriva aderarii Romaniei la Schengen", a declarat Mark Rutte, dupa o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Nicolae Ciuca la poligonul militar de la CIncu. „Olanda nu este in principiu impotriva aderarii [Romaniei la Schengen]. Noi spunem ca toate tarile…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, intrebat miercuri cum vede semnalul dat de liderul PSD Marcel Ciolacu care s-a abtinut la votul asupra motiunii simple a USR impotriva ministrului Energiei Virgil Popescu, ca este posibil ca acesta sa fi gresit. „Eu sigur nu am avut aceasta informatie pana acum. E…