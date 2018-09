Stiri pe aceeasi tema

- Acord romano-spaniol in domeniul apararii si administratiei publice Întrevederea prim-ministrului Viorica Dancila cu președintele guvernului Regatului Spaniei, Pedro Sánchez, Madrid, septembrie 2018. Foto: gov.ro Premierii Spaniei si României au semnat astazi, la Madrid, acorduri…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca se va afla, joi, intr-o vizita de lucru in Spania, unde va avea o intrevedere cu omologul sau spaniol si va fi primita de regele Spaniei. "Ma voi afla maine intr-o vizita de lucru in Spania, unde voi avea o intrevedere cu omologul meu spaniol si voi fi primita…

- Ion Țiriac a dat un ”tun” de 81 de milioane de euro! A semnat un contract nou, valabil pe zece ani. Ion Țiriac (79 de ani) a semnat un nou contract cu Primaria orașului Madrid pentru ca turneul Master Series sa se desfașoare in capitala Spaniei și-n perioada 2021 – 2031. Ion Țiriac a dat un ”tun” de…

- Diaspora pregatește un protest la sosirea Vioricai Dancila in Spania. Mobilizarea in randul romanilor din strainatate este mare, informeaza Știridiaspora. Premierul Viorica Dancila va fi primita in audiența de Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, pe 6 septembrie. Informația a fost publicata…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, au participat vineri, la Constanta, la inaugurarea Statiei pentru tratarea apei potabile Palas, precum si la semnarea unui contract de finantare din fonduri europene, in valoare de aproape 600 milioane de euro, privind un proiect…

- Guvernul spaniol a inceput miercuri negocieri cu Guvernul regional separatist din Catalonia - pentru prima oara in sapte ani -, insa pozitiile lor raman diametral opuse, in pofida acestui semn de destindere, relateaza AFP, preluata de news.roCele doua delegatii s-au intalnit la sediul Guvernului…

- Noul sef al guvernului de la Madrid, Pedro Sanchez, si liderul regiunii catalane, Quim Torra, au avut o prima intrevedere luni, la Madrid, relateaza dpa. Scopul intalnirii a fost ''luarea primelor masuri pentru readucerea Spaniei la normalitate'', a scris Sanchez pe Twitter, intr-o postare…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, sambata la Sofia, cu omologul leton, Maris Kucinskis, transmițandu-i acestuia interesul Romaniei pentru aprofundarea cooperarii bilaterale economice, precum și in domeniile apararii și agriculturii, informeaza Guvernul, potrivit Mediafax. Intrevederea…